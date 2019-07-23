ЦВК залишилося порахувати менше 3% протоколів: у Раду проходять п’ять партій ЦВК опрацювала 97,51% електронних протоколів щодо підсумків голосування у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України

Про це свідчать дані на інформаційному табло в пресцентрі ЦВК.

Фото: electioninfo.org.ua

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