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"Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії, яка випускала бонди "Газпрому" в єнах

"Газпром" випускатиме цінні папери через британську фірму
Компанія "Нафтогаз України" домоглася арешту рахунків компанії GazAsia Capital S.A., яка випускала єврооблігації "Газпрому" в японських єнах.
"Нафтогаз" домігся арешту рахунків компанії, яка випускала бонди "Газпрому" в єнах Андрій Коболєв. Фото: AFP

15 лютого 2019 року судовий пристав ухвалив заборонити низці компаній, у тому числі філіям найбільших банків у Люксембурзі і Gaz Capital S.A. (емітент колишньої основної програми євробондів "Газпрому"), здійснювати платежі на користь "Газпрому". Це рішення фактично зупинило активність "Газпрому" на публічному ринку запозичень до реєстрації нової програми, передає LB.ua.

У новому меморандумі вперше повідомлено: "Нам також відомо про наказ судового пристава, що забороняє GazAsia Capital S.A. здійснювати платежі на користь "Газпрому". Ця компанія розмістила 10-річні бонди на 65 млрд єн у грудні 2018 року.

Невигідні "Газпрому" рішення люксембурзьких судів змусили концерн реєструвати програму бондів в іншій юрисдикції. Була обрана Великобританія, суди якої захистили активи "Газпрому" від позовів "Нафтогазу". Новою компанією для випуску облігацій стала британська Gaz Finance plc.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив завершити процедуру відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу (анбандлінг Нафтогазу) до 31 грудня 2019 року.

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11 11 2019 13:40
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