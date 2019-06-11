БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський доручив завершити процедуру відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу (анбандлінг Нафтогазу) до 31 грудня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент доручив закінчити анбандлінг Нафтогазу до кінця 2019 року
Анбандлінг Нафтогазу - це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами
Фото: afp.com
Відповідне доручення президент дав міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю, передає прес-служба Офісу президента, зазначає "Громадське".
"Володимир Зеленський наголосив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК Нафтогаз до 31 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим Зеленський доручив Міненерго спростити процедури приєднання українців до електричних та інших мереж.
Нагадаємо, що у "Нафтогазі" попередили про можливий зрив опалювального сезону в місті Дніпро, П'ятихатки, селищі міського типу Софіївка, а також у селах Лихівка та Саксагань.
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