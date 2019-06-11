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Президент доручив закінчити анбандлінг Нафтогазу до кінця 2019 року

Анбандлінг Нафтогазу - це необхідна умова для того, аби Україна могла укласти новий контракт про транзит газу з Росією за європейськими правилами
Президент України Володимир Зеленський доручив завершити процедуру відокремлення газотранспортної системи України від Нафтогазу (анбандлінг Нафтогазу) до 31 грудня 2019 року.
Президент доручив закінчити анбандлінг Нафтогазу до кінця 2019 року Фото: afp.com

Відповідне доручення президент дав міністру енергетики та захисту довкілля Олексію Оржелю, передає прес-служба Офісу президента, зазначає "Громадське".

"Володимир Зеленський наголосив, що міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель має завершити процедуру анбандлінгу НАК Нафтогаз до 31 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим Зеленський доручив Міненерго спростити процедури приєднання українців до електричних та інших мереж.

Нагадаємо, що у "Нафтогазі" попередили про можливий зрив опалювального сезону в місті Дніпро, П'ятихатки, селищі міського типу Софіївка, а також у селах Лихівка та Саксагань.

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06 11 2019 13:00
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