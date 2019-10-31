"Нафтогаз" повідомив про можливий зрив опалювального сезону в Дніпрі

Причиною можливого зриву є те, що постачальники тепла Дніпротеплоенерго, Софіївкатеплоенерго, Східтеплоенерго та Південьтепломережа використовують котельні, які раніше використовували інші суб'єкти, що накопичили борги перед "Нафтогазом"

У "Нафтогазі" попередили про можливий зрив опалювального сезону в місті Дніпро, П'ятихатки, селищі міського типу Софіївка, а також у селах Лихівка та Саксагань.

Про це передає пресслужба Нафтогазу, повідомляє "Громадське".

Причиною можливого зриву є те, що постачальники тепла Дніпротеплоенерго, Софіївкатеплоенерго, Східтеплоенерго та Південьтепломережа використовують котельні, які раніше використовували інші суб'єкти, що накопичили борги перед "Нафтогазом".

У компанії зазначили, що підприємства мали перевести борги попередників на себе, але відмовилися.

"Нафтогаз" закликав, органи місцевої влади Дніпропетровської області контролювати комунальні підприємства та фінансувати їх, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно.

У "Нафтогаз"і повідомили, що незалежно від того, чи продовжиться у 2020 році транзит російського газу через територію України, опалювальний сезон має пройти без суттєвих проблем.

Нагадаємо, що у Україні вже опалюють понад 68% житлових будинків