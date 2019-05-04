"Нафтогаз" не зміг відсудити в Кабміну 6,6 млрд гривень

Господарський суд Києва відмовив "Нафтогазу України" у стягненні 6,6 млрд гривень з Кабінету Міністрів як компенсації за постачання газу населенню за ціною, що нижча від ринкової.

Рішення було прийнято колегією суддів на чолі з Вікторією Джарти ще 28 лютого, але оприлюднили його в судовому реєстрі тільки наприкінці березня.

1 жовтня 2015 року Кабінет Міністрів прийняв постанову №758, якою затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення громадських інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. При цьому уряд не визначив джерел і порядку компенсації суб'єктам, на яких покладено ці спецзобв'язання.

Окружний адміністративний суд Києва і Київський апеляційний адмінсуд Києва визнали бездіяльність уряду протиправною, в зв'язку з чим "Нафтогаз" у жовтні 2018 року подав позов до Камбіну про компенсацію 6,634 млрд гривень упущеної вигоди за 4 квартал 2015 року.

Однак сторона захисту заявила, що упущена вигода повинна базуватися на документах, які беззастережно підтверджують реальну можливість отримання потерпілим суб'єктом господарювання грошових сум. На думку Кабміну, позивач не надав жодних документів фінансово-господарської звітності НАК, які відображали б реальні збитки компанії у зв'язку із застосуванням до неї положення №758.

Розглянувши матеріали справи, суд вирішив відмовити в задоволенні позову НАК до уряду. Колегія вирішила, що порушене імперативне право сторони на отримання матеріальної компенсації не можна інтерпретувати як заподіяння шкоди.

"Нафтогаз" має право на апеляцію.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оголосив про нові процеси зі стягнення майна "Газпрому" в декількох країнах.