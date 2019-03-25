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"Нафтогаз" вирішив оскаржити рішення про "незаконність" премії Коболєву на 228 млн грн

Крім цього, через суд "Нафтогаз" прагне скасувати рішення, у якому йдеться, що українська компанія нібито безпідставно списала з Газпрому 11 мільйонів гривень його заборгованості
Нафтогаз подав до суду на Державну аудиторську службу України з метою скасувати вимогу, у якій премія голові правління державної компанії Андрію Коболєву на загальну суму 228 мільйонів гривень визнається незаконною.
"Нафтогаз" вирішив оскаржити рішення про "незаконність" премії Коболєву на 228 млн грн Андрій Коболєв. Фото: lb.ua

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом "Нафтогазу" та призначив підготовче засідання на 13 травня, інформує прес-служба суду.

У позові Нафтогаз вимагає скасувати рішення аудиторів, які вважають, що виплата Коболєву премії у розмірі 228 мільйонів гривень за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі над Газпромом суперечить законодавству України про розміри грошового забезпечення держслужбовців.

Крім цього, через суд "Нафтогаз" прагне скасувати рішення, у якому йдеться, що українська компанія нібито безпідставно списала з "Газпрому" 11 мільйонів гривень його заборгованості.

Нагадаємо, що контракт з Коболєвєм та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.

Кабінет міністрів погодив з наглядовою радою "Нафтогазу" три ключових умови, на яких продовжується контракт з правлінням компанії.

Це створення сертифікованого оператора ГТС з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку природного газу до 18 млрд кубометрів і відсутність у менеджменту будь-яких бонусів, винагород і зниження зарплати в два рази в порівнянні з попереднім контрактом.

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25 03 2019 16:41
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