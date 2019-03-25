"Нафтогаз" вирішив оскаржити рішення про "незаконність" премії Коболєву на 228 млн грн
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом "Нафтогазу" та призначив підготовче засідання на 13 травня, інформує прес-служба суду.
У позові Нафтогаз вимагає скасувати рішення аудиторів, які вважають, що виплата Коболєву премії у розмірі 228 мільйонів гривень за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі над Газпромом суперечить законодавству України про розміри грошового забезпечення держслужбовців.
Крім цього, через суд "Нафтогаз" прагне скасувати рішення, у якому йдеться, що українська компанія нібито безпідставно списала з "Газпрому" 11 мільйонів гривень його заборгованості.
Нагадаємо, що контракт з Коболєвєм та іншими членами правління буде продовжений на один рік до 20 березня 2020 року.
Кабінет міністрів погодив з наглядовою радою "Нафтогазу" три ключових умови, на яких продовжується контракт з правлінням компанії.
Це створення сертифікованого оператора ГТС з 1 січня 2020 року, збільшення видобутку природного газу до 18 млрд кубометрів і відсутність у менеджменту будь-яких бонусів, винагород і зниження зарплати в два рази в порівнянні з попереднім контрактом.
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