"Нафтогаз" знизив ціни на газ для бізнесу на 14-15%
Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Нафтогазу", повідомляє "Громадське".
Так, ціни на газ з 1 лютого складуть 4661-5208 гривень за тисячу кубометрів (без витрат на постачання газу та податку на додану вартість у розмірі 20%).
Зазначимо, що для населення ціна на газ складе 4650 гривень за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на транспортування), тобто буде максимально наближеною до цін на газ для промисловості.
Прирівняти ціни на газ для промислових споживачів та населення раніше вимагав Міжнародний валютний фонд. В уряді вже повідомили, що запровадження нової формули визначення ціни на газ не суперечить домовленостям з МВФ.
Відповідно до нової методології розрахунку цін на газ для населення, ці ціни не можуть бути нижчими за вартість газу на нідерландському газовому хабі TTF плюс вартість його доставки до України.
У грудні 2019 року ціна на газ для українців (без ПДВ та витрат на його доставку) складала 4,27 гривні за кубометр.
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