CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд затвердив експериментальний проєкт, за яким працівники підприємств великої приватизації перейдуть на накопичувальну пенсійну систему.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Накопичувальні пенсії отримають працівники підприємств великої приватизації
Такі вимоги будуть внесені в приватизаційні умови для майбутніх об’єктів. Внески становитимуть не менше за 4% від зарплати
Фото: з вільних джерел
Про це відомо з засідання уряду 9 грудня, пише Економічна правда.
"Інвестор, який купуватиме такий державний об'єкт, буде протягом 2 років після приватизації сплачувати внески у недержавний пенсійний фонд для понад половини працівників підприємства", - розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Такі вимоги будуть внесені в приватизаційні умови для майбутніх об’єктів.
Внески становитимуть не менше за 4% від зарплати. Шмигаль додав, що це стане "одним з перших кроків до повноцінного запровадження накопичувальної пенсійної системи для всіх українців".
Нагадаємо, що у Мінсоцполітики пропонують 5 етапів підвищення пенсій у 2022 році
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 12 2021 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Американець випадково вщент спалив свій будинок, намагаючись викурити змій
- ФОТО Для допомоги рятувальникам у Карпатах розробили мобільний додаток
- ФОТО У Мексиці знайшли ацтекський храм XVI cтоліття