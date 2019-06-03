Напад на журналістів "Схем": з'явилися подробиці
Про це повідомляє УП з посиланням на "Радіо Свобода", проектом якого є програма "Схеми: корупція в деталях".
Відзначається, що 6 березня журналіст Катерина Каплюк та оператор Борис Троценко проводили зйомку у приміщенні Чабанівської селищної ради, коли на них напали чоловіки. Зловмисники завдали травм оператору і зламали відеокамеру.
"Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського селищного голови Олександра Киризлієва. Журналісти впізнали двох чиновників. Це Володимир Чуприна – заступник селищного голови з питань роботи житлово-комунального господарства та Юрій Бондар – заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що зйомці перешкоджали представники ГО "Розвиток Київщини", почесним головою якої є сам селищний голова Чабанівської ради Олександр Киризлієв. Серед нападників зокрема був голова цієї ГО Валерій Присяжний.
На місце інциденту журналісти викликали поліцію та швидку, щоб зафіксувати побої.
"Після обстеження у лікарні медики діагностували у Бориса Троценка струс мозку", - йдеться в повідомленні.
За словами головного редактора "Схем" Наталки Седлецької, знімальна група виконувала редакційне завдання – знімала інформацію для матеріалу про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України.
Нагадаємо, що на журналіста одеського ЗМІ "Думская ТВ" Олександра Новицького було скоєно напад. Відзначається, що журналісту довелося застосувати засоби самооборони (газовий балончик і травматичний пістолет).
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