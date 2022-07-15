Нардепу-зраднику Ковальову обрали запобіжний захід Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави

Депутата оголошено в розшук. Досудове розслідування триває. Його підозрюють у держзраді, йому загрожує покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Олексій Ковальов Фото: Слово і Діло

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань. 28 квітня президентська партія "Слуга Народу" виключила зі своєї фракції у Верховній Раді Олексія Ковальова. Державне бюро розслідувань заявляло, що розслідує кримінальне провадження щодо Ковальова за фактом колабораційної діяльності. Слідство встановило, що підприємства Ковальова нині постачають харчову продукцію до анексованого Криму, звідки далі товари везуть до росії. 22 червня українська розвідка повідомляла, що на Херсонщині підірвали автомобіль Ковальова. Він потрапив до лікарні. Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору). За це загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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