Нардепу-зраднику Ковальову обрали запобіжний захід
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
28 квітня президентська партія "Слуга Народу" виключила зі своєї фракції у Верховній Раді Олексія Ковальова. Державне бюро розслідувань заявляло, що розслідує кримінальне провадження щодо Ковальова за фактом колабораційної діяльності.
Слідство встановило, що підприємства Ковальова нині постачають харчову продукцію до анексованого Криму, звідки далі товари везуть до росії.
22 червня українська розвідка повідомляла, що на Херсонщині підірвали автомобіль Ковальова. Він потрапив до лікарні.
Дії підозрюваного кваліфікували за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору). За це загрожує до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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