Прем'єр-міністр Ірландії сказав, що це його анітрохи не дивує.

Розвідка рф завербувала депутата з Ірландії для роботи в якості крота і емісара.

По це пише медіа організація Politico, послаючись на підтвердження двох ірландських високопосадовці в уряді і системі правосуддя.

Коли журналісти запитали Гарріса, чи працює в парламенті "кріт" розвідки кремля, ірландський прем'єр-міністр Саймона Гарріса сказав, що не може підтвердити цю інформацію, але додав:

"Це не повинно бути несподіванкою для жодного з нас".

Посадовців розказали, що депутат не був заарештований і не був звинувачений, адже він не вчинив жодного злочину, будуючи відносини з агентами москви, які працюють у величезному посольстві рф в Дубліні.

Тому його ім'я депутата не повинно бути публічно розголошене.

Гарріс сказав, що такі зусилля російських розвідників посилилися в Ірландії, як і в інших країнах, після того, як москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Тоді Ірландія вислала чотирьох російських дипломатів, звинувачених у вербуванні розвідувальних агентів в ірландських політичних і ділових колах. У відповідь москва заборонила десяткам ірландських політиків в'їзд до країни.

"росія прагне спотворити громадську думку і активно діє в цьому напрямку по всьому світу. Ірландія не застрахована від цього", – сказав Гарріс.

За словами політиків, депутат був завербований у 2019 році, коли кремль намагався розпалити пов'язану з Brexit напруженість між Ірландією і Великою Британією, особливо в британському регіоні Північної Ірландії.

Гарріс додав, що не може обговорювати специфіку ірландської розвідки з депутатом, який був ідентифікований лише як чинний член двопалатного парламенту Ірландії, Oireachtas.

"Очевидно, що ми ніколи не коментуємо питання безпеки з дуже поважних причин", – сказав він.

російський шпигун Сергєй Прокоп'єв, який нібито завербував депутата, був серед чотирьох співробітників російського посольства, висланих з Ірландії в березні 2022 року.

Усі вони були ідентифіковані як члени російської військової розвідки ГРУ і займалися шпигунством.

Раніше газета Sunday Times писала, що після висилки Прокоп'єв продовжував координувати діяльність з ірландським законодавцем через російську агентку, яку періодично відряджали до Дубліна для підтримання романтичного зв'язку з політиком.

Журналісти пишуть, що цей політик є членом переважно лівої опозиції, а не трипартійного уряду на чолі з Гаррісом, який підтримує Україну.

Посадовці також розказали, що поліція наказала депутату припинити контакти, проте він не послухався, але розслідування його поведінки не виявило жодних доказів того, що він отримував гроші від росіян або передавав їм документи, що становлять державну таємницю.

Газета Sunday Times також писала, що росіяни завербували депутата для розвитку контактів з незаконними воєнізованими групами в Північній Ірландії: з "лоялістськими" екстремістами з британської протестантської частини громади.

Один посадовець сказав, що такий підхід свідчитиме про те, що росіяни "нічого не знають" про політичний ландшафт Ірландії і що депутат, про якого йде мова, "має стільки ж контактів у лоялістських воєнізованих колах, як і Волтер Мітті", натякаючи на вигаданого персонажа з яскравим фантастичним життям.

Щодо ірландських законодавців у Брюсселі і Дубліні, то російські спецслужби вже давно мають багато "корисних ідіотів".

До повномасштабного вторгнення рф в лютому 2022 року багато опозиційних депутатів з лівої частини ірландського політикуму займали проросійські та антиукраїнські позиції.

Навіть президент Ірландії Майкл Хіггінс і його дружина зазнали критики за прокремлівські меседжі. Хіггінс є членом опозиційної Лейбористської партії.

Головні прокремлівські голоси в ірландському парламенті знаходяться далеко в лівій частині політичного спектру і включають п'ять соціалістів і троцькістів, які діють під назвою "Народ перед прибутком – солідарність". Угруповання продовжує звинувачувати НАТО і ЄС в агресії і мілітаризмі проти росії.

Два найвідоміші рупори кремля в Ірландії - це незалежні соціалісти Клер Дейлі та Мік Воллес, були законодавцями в Дубліні до 2019 року, коли обидва були обрані депутатами Європарламенту. Вони втратили свої місця на цьогорічних виборах до Європарламенту.