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Нас не запрошують у НАТО – Зеленський

19 грудня 2023, 20:22
Нас не запрошують у НАТО – Зеленський
ТГ Украина сейчас
Про це йшлося на підсумковій пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Про яку ми написали в нашому матеріалі

"Нас не запрошують у НАТО. Сигнали про часткову участь - маячня. Жодного разу такої пропозиції від партнерів не було. Складно уявити, як це може бути. А перебування лише частини території України в НАТО - це ризики для нашої держави", - сказав Зеленський. 

Нагадаємо, що сьогодні відбувається підсумкова пресконференція Зеленського: про ППО, мобілізацію та інші питання.

 

НАТОзеленський

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