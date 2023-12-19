Нас не запрошують у НАТО – Зеленський

Про це йшлося на підсумковій пресконференції президента України Володимира Зеленського.

Про яку ми написали в нашому матеріалі.

"Нас не запрошують у НАТО. Сигнали про часткову участь - маячня. Жодного разу такої пропозиції від партнерів не було. Складно уявити, як це може бути. А перебування лише частини території України в НАТО - це ризики для нашої держави", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні відбувається підсумкова пресконференція Зеленського: про ППО, мобілізацію та інші питання.