NASA оберігає Марс від "земного життя" та бактерій
Як передає "Укрінформ", про це пише Popular Mechanics.
Концепція запобігання біологічного перехресного зараження застосовується, щоб захистити наших небесних сусідів від нас та захистити нас від будь-яких забруднень, які можуть потрапити через космічні апарати на Землю.
На початку космічної ери супутники та інші апарати буквально запікали. Їх піддавали впливу дуже високих температур, щоб вбити всі форми життя, які могли бути на них. Звісно, що такий метод виявився максимально неефективним.
Якщо корпус машини міг легко перенести вплив високої температури, то електроніка або інші чутливі системи - ні. Агентство почало шукати кращі та надійніші способи стерилізації. Так з'явилися "чисті кімнати".
Фото: Popular Mechanics
У таких кімнатах на 30 кубічних сантиметрів простору припадає менше ніж 10 тисяч частинок, розмір яких складає 0,5 мікрона. Такої чистоти вдається досягнути завдяки постійному моніторингу, надійних систем фільтрації, послідовного очищення за допомогою дезінфекційних засобів, а також ретельно продуманого процесу дезінфекції для тих, кому потрібно там працювати.
Фото: Popular Mechanics
"Техніки та інженери, які працюють у приміщенні, повинні приймати душ напередодні ввечері, щоб на шкірі утворилися масла, й вона з меншою ймовірністю відлущувалася. Заборонені парфуми, шампуні, лосьйони, дезодоранти", - цитує 24 Техно менеджера по експлуатації устаткування "чистої кімнати" High Bay 1 Роджера Френсіса.
Фото: Popular Mechanics
У 2021 році NASA очищує апарати комбінованими методами. Наприклад, термостійкі матеріали космічних апаратів піддаються дії високих температур, щоб вбити всі можливі мікроби на них. Інші деталі дезінфікуються спиртом та пероксидом водню. Поки апарат знаходиться у "чистій кімнаті", його постійно протирають вологими серветками із вмістом спирту.
Не дивлячись на такі процедури, ідеальної чистоти досягнути не можна. Та все ж це максимально зменшує ймовірність занесення "нашого" життя на інші космічні тіла.
Справжні проблеми можуть виникнути, коли почнуться пілотовані польоти, наприклад, на Марс. Адже людину так дезінфікувати не вийде. Захист Марса може виявитись ще складнішою проблемо, ні польот на далеку планету.
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