NASA оберігає Марс від "земного життя" та бактерій

Розроблені NASA санітарні процедури та методи стерилізації майже гарантують, що апарати будуть очищені від "земного життя".

Як передає "Укрінформ", про це пише Popular Mechanics.

Концепція запобігання біологічного перехресного зараження застосовується, щоб захистити наших небесних сусідів від нас та захистити нас від будь-яких забруднень, які можуть потрапити через космічні апарати на Землю.

На початку космічної ери супутники та інші апарати буквально запікали. Їх піддавали впливу дуже високих температур, щоб вбити всі форми життя, які могли бути на них. Звісно, що такий метод виявився максимально неефективним.

Якщо корпус машини міг легко перенести вплив високої температури, то електроніка або інші чутливі системи - ні. Агентство почало шукати кращі та надійніші способи стерилізації. Так з'явилися "чисті кімнати".

Фото: Popular Mechanics

У таких кімнатах на 30 кубічних сантиметрів простору припадає менше ніж 10 тисяч частинок, розмір яких складає 0,5 мікрона. Такої чистоти вдається досягнути завдяки постійному моніторингу, надійних систем фільтрації, послідовного очищення за допомогою дезінфекційних засобів, а також ретельно продуманого процесу дезінфекції для тих, кому потрібно там працювати.

Фото: Popular Mechanics

"Техніки та інженери, які працюють у приміщенні, повинні приймати душ напередодні ввечері, щоб на шкірі утворилися масла, й вона з меншою ймовірністю відлущувалася. Заборонені парфуми, шампуні, лосьйони, дезодоранти", - цитує 24 Техно менеджера по експлуатації устаткування "чистої кімнати" High Bay 1 Роджера Френсіса.

Фото: Popular Mechanics