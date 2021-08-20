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NASA попереджає про масштабні повені у всьому світі

Кількість прибережних повеней збільшиться. Більш того, вони стануть масштабнішими і з ними доведеться справлятися, щоб вести нормальне життя
Вчені NASA заявили, що масштабні повені на планеті Земля почнуться вже у 2030-х роках. За їхніми словами, багато в чому на це вплинуть і коливання Місяця, а також глобальне потепління.
NASA попереджає про масштабні повені у всьому світі Фото: Julie Just
Про це передає Укрінформ з посиланням на портал cursorinfo.co.il.
 
Відзначається, що незабаром підвищення рівня моря стане тією проблемою, яку людству доведеться вирішувати. Особливо це буде актуально для прибережних регіонів різних країн. Вчені прогнозують, що до початку наступного століття рівень Світового океану підніметься на метр.
 
Як розповів співробітник агентства Бен Хемлінгтон, кількість прибережних повеней збільшиться. Більш того, вони стануть масштабнішими і з ними доведеться справлятися, щоб вести нормальне життя.
 
За словами вченого, цикли коливання Місяця, які тривають близько двох десятків років, змушують припливи посилюватися і слабшати. Тому саме супутник Землі вплине, згідно з прогнозами, на рівень Світового океану на нашій планеті.
 
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20 08 2021 10:17
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