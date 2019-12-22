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NASA повідомило дату повернення корабля Starliner

За словами Брайденстайна, корабель має достатньо палива, щоб повернутися і здійснити посадку на полігоні White Sands в штаті Нью-Мексико
Раніше керівництво NASA відмінило заплановане на 21 грудня стикування корабля МКС. Брайденстайн пояснив, що стався збій в системі підрахунку польотного часу. З цієї причини корабель витратив більше палива, ніж планувалося, тому він навряд чи зміг досягти МКС.
NASA повідомило дату повернення корабля Starliner Фото: astroinformer.com

Американський корабель CST-100 Starliner, який не зміг зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), знаходиться в нормальному стані і повинен повернутися на Землю 22 грудня. Про це повідомив глава NASA Джим Брайденстайн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Брайденстайна, корабель має достатньо палива, щоб повернутися і здійснити посадку на полігоні White Sands в штаті Нью-Мексико.

Раніше керівництво NASA відмінило заплановане на 21 грудня стикування корабля МКС. Брайденстайн пояснив, що стався збій в системі підрахунку польотного часу. З цієї причини корабель витратив більше палива, ніж планувалося, тому він навряд чи зміг досягти МКС.

CST-100 Starliner створений у рамках укладеного у 2015 році контракту NASA з компанією Boeing на транспортування астронавтів на орбіту.

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