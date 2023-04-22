Матеріали:
Теми:

NASA та Космічне агентство України підписали заяву

22 квітня 2023, 13:08
NASA та Космічне агентство України підписали заяву
Аеронавігаційне космічне управління США (NASA) та Державне космічне агентство України підписали спільну заяву.

Вона спрямована на співробітництво сторін в сферах мирного космосу, зв'язку та навігації. 

Про це повідомила Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова на Facebook-сторінці.

"Черговий позитивний результат у сфері, яка нас надихає - Космос. Сьогодні у Вашингтоні, у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики та космосу NASA - National Aeronautics and Space Administration, відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України", - йдеться в пості. 

Адміністратор NASA Білл Нельсон та заступник голови космічного агенства України Володимир Міхеєв зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України і розширення співпраці між Україною і США у сферах мирного космосу, зв’язку і навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах.

"Боронимо зараз нашу свободу і незалежність, і працюємо над інноваційним майбутнім", - додала Надзвичайний та Повноважний Посол України в США.

ДКУNASAКосмічне агентство

Останні матеріали

США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється