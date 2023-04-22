NASA та Космічне агентство України підписали заяву

Аеронавігаційне космічне управління США (NASA) та Державне космічне агентство України підписали спільну заяву.

Вона спрямована на співробітництво сторін в сферах мирного космосу, зв'язку та навігації.

Про це повідомила Надзвичайний та Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова на Facebook-сторінці.

"Черговий позитивний результат у сфері, яка нас надихає - Космос. Сьогодні у Вашингтоні, у штаб-квартирі Національної адміністрації з аеронавтики та космосу NASA - National Aeronautics and Space Administration, відбулася церемонія підписання Спільної заяви між NASA та Державним космічним агентством України", - йдеться в пості.

Адміністратор NASA Білл Нельсон та заступник голови космічного агенства України Володимир Міхеєв зробили черговий крок до нових можливостей для ракетно-космічної галузі України і розширення співпраці між Україною і США у сферах мирного космосу, зв’язку і навігації, а також проектів Міжнародної космічної станції та багатьох інших сферах.

"Боронимо зараз нашу свободу і незалежність, і працюємо над інноваційним майбутнім", - додала Надзвичайний та Повноважний Посол України в США.