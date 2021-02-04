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NASA відклало перший політ марсіанського вертольота Ingenuity

Ingenuity потрібно трохи часу, щоб розвернутися для польоту
Вертоліт Ingenuity здійснить історичний перший політ на Марсі не раніше 11 квітня.
NASA відклало перший політ марсіанського вертольота Ingenuity Фото: newatlas.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Space.

Вертоліт полетів на Марс разом із марсоходом NASA Perseverance, який успішно приземлився на планеті 18 лютого.

Раніше міжпланетний вертоліт повинен був вилетіти не раніше 8 квітня, однак політ перенесли на 11, а дані надійдуть на Землю 12 квітня.

Ingenuity потрібно трохи часу, щоб розвернутися для польоту. Це займає до шести марсіанських днів або трохи більше, ніж шість земних днів (один день на Марсі дорівнює приблизно 24 годинам і 40 хвилинам на Землі).

Після повного розгортання на поверхні Марса почнеться політна кампанія Ingenuity.

Вертоліт увійде в історію з першим керованим польотом з двигуном через атмосферу іншої планети.

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02 04 2021 11:28
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