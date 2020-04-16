Наступні тижні стануть вирішальними для Європи - ВООЗ
Про це заявив директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клуґе під час пресконференції у Twitter, передає УКРІНФОРМ.
"Наступні кілька тижнів стануть вирішальними для Європи (у боротьбі з коронавірусом - ред.)", - заявив чиновник.
За словами Клуґе, попри те, що у світі зафіксовано вже понад 2 мільйони випадків коронавірусу, у ВООЗ бачать позитивні зрушення у найбільш постраждалих європейських країнах, зокрема в Італії та Іспанії. Однак іншим країнам ще доведеться пережити пік захворювання. Він зауважив, що у таких країнах Європи, як Туреччина, Україна, Велика Британія відзначається зростання масштабів епідемії.
Клуґе наголосив, що не варто чекати швидкої перемоги над коронавірусом, й швидкого повернення до звичного життя.
"Не припускайтеся помилок. Попри весняну погоду ми й надалі перебуваємо посеред бурі", - зазначив він.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 088 тисяч 648 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 516 008, а померли — 134 754 людей.
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