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Нацбанк майже у 6 разів збільшив викуп валюти з міжбанку

Водночас Національний банк не проводив інтервенції з продажу валюти
Зазначається, що усі 223 млн доларів НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
Нацбанк майже у 6 разів збільшив викуп валюти з міжбанку Фото: Styler RBC

Минулого тижня (10-14 серпня) інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку становили 223 млн доларів, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що усі 223 млн доларів НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас Національний банк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Протягом 3-7 серпня НБУ купив на міжбанку 40 млн доларів - це майже в шість разів менше порівняно з минулим тижнем, також не проводячи інтервенції з продажу валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,278 млрд доларів і продав на 3,292 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,1 млн доларів.

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17 08 2020 10:58
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