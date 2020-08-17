Нацбанк майже у 6 разів збільшив викуп валюти з міжбанку

Зазначається, що усі 223 млн доларів НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Минулого тижня (10-14 серпня) інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку становили 223 млн доларів, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що усі 223 млн доларів НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Водночас Національний банк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Протягом 3-7 серпня НБУ купив на міжбанку 40 млн доларів - це майже в шість разів менше порівняно з минулим тижнем, також не проводячи інтервенції з продажу валюти.

Загалом з початку року Нацбанк купив на міжбанку валюти на 4,278 млрд доларів і продав на 3,292 млрд доларів. З початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 986,1 млн доларів.

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