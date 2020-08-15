Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів

"Станом на 14 серпня 2020 року Міністерство фінансів успішно надало розпорядження про викуп приблизно 10% від загальної умовної суми випущених цінних паперів, прив'язаних до ВВП", - повідомляє відомства

Мінфін зазначив, що опублікована ним раніше Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки містить попереджувальні операції з управління зобов'язаннями, щоб згладити профіль обслуговування держборгу і знизити піковий тиск на державний бюджет.

Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів, повідомляє "Економічна правда".

"Станом на 14 серпня 2020 року Міністерство фінансів успішно надало розпорядження про викуп приблизно 10% від загальної умовної суми випущених цінних паперів, прив'язаних до ВВП", - повідомляє відомства.

У релізі відсутні дані про ціну угоди, проте в останні дні ВВП-варанти котирувалися за курсом трохи дорожче 86% від номіналу, що дозволяє оцінити угоду приблизно в $ 275 млн.

Мінфін зазначив, що опублікована ним раніше Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки містить попереджувальні операції з управління зобов'язаннями, щоб згладити профіль обслуговування держборгу і знизити піковий тиск на державний бюджет.

Такі операції з управління зобов'язаннями можуть включати зворотний викуп державних цінних паперів за сприятливих ринкових умов. Відповідно з такою стратегією Мінфін ініціював операцію управління зобов'язаннями, що складається з викупу на відкритому ринку ВВП-варантів, йдеться в біржовому повідомленні.

"Наразі у Міністерства фінансів немає намірів перепродувати такі цінні папери", - наголошується в документі.

Мінфін також наголосив, що, продовжуючи виконувати стратегію, може в будь-який час і час від часу проводити зворотний викуп, анулювання або обмін додаткових цінних паперів України, що перебувають в обігу, включно з ВВП-варантами, шляхом покупки на відкритому ринку, через приватні угоди або іншим чином у залежності від переважаючих ринкових умов.

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