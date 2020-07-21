Нацбанк послабив гривню на 24 копійки Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,6011 гривні за долар

Національний банк України на вівторок, 21 липня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 24 копійки - до 27,6011 грн за долар проти 27,3606 грн за долар у понеділок.

Фото: Економічна Правда

Такі дані наведено на сайті НБУ, передає Укрінформ. Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,6011 грн за долар проти 27,3606 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 31,5908 грн за євро проти 31,2554 грн за євро напередодні. Нагадаємо, що заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості.

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