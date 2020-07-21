БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України на вівторок, 21 липня 2020 року, послабив офіційний курс гривні на 24 копійки - до 27,6011 грн за долар проти 27,3606 грн за долар у понеділок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк послабив гривню на 24 копійки
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,6011 гривні за долар
Фото: Економічна Правда
Такі дані наведено на сайті НБУ, передає Укрінформ.
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,6011 грн за долар проти 27,3606 грн за долар у понеділок, курс гривні до євро встановлено на рівні 31,5908 грн за євро проти 31,2554 грн за євро напередодні.
Нагадаємо, що заяви про зростання інфляції або ослаблення гривні є контрпродуктивними, оскільки можуть спричинити скорочення інвестицій, споживання та зайнятості.
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21 07 2020 09:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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