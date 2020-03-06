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Нацбанк посилив гривню до 26,80

Офіційній курс валют
Національний банк України на середу, 3 червня 2020 року, посилив офіційний курс гривні на 2 копійки – до 26,7955 грн за долар проти 26,8181 грн за долар у вівторок, 2 червня.
Нацбанк посилив гривню до 26,80 Фото: з відкритих джерел

Такі дані наведено на сайті НБУ, передає Укрінформ.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 26,7955 грн за долар проти 26,8181 грн за долар у вівторок, 2 червня; курс гривні до євро встановлено на рівні 29,9185 грн за євро проти 29,8043 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) вводить в обіг монети номіналом 10 гривень. Нові монети стануть дійсним платіжним засобом на території України з 3 червня 2020 року.

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03 06 2020 09:40
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