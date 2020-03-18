Нацбанк припинив продаж колекційних монет

«З 18 березня 2020 року призупиняється реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему «Online замовлення». Невикуплена нумізматична продукція, замовлена через систему "Online замовлення", буде доступна для реалізації після зняття профілактичних заходів»

Національний банк України припинив продаж нумізматичної продукції — колекційних монет. Обмеження запровадити у зв’язку з карантином.

Про це повідомляють у пресслужбі НБУ, передає "Громадське".

«З 18 березня 2020 року призупиняється реалізація нумізматичної продукції, замовленої через систему «Online замовлення». Невикуплена нумізматична продукція, замовлена через систему "Online замовлення", буде доступна для реалізації після зняття профілактичних заходів», — повідомили у Нацбанку.

Крім цього, НБУ закриває відділення на Контрактовій площі у Києві, у якому раніше можна було придбати колекційні монети.

Нагадаємо, що Національний банк України рекомендував банківським установам не виплачувати дивідендів своїм власникам до літа 2020 року для того, аби у них вистачило коштів для розрахунків з українськими клієнтами.