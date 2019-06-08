Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нацбанк ввів в обіг монету на честь 1000-річчя початку правління Ярослава Мудрого

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, тираж - 2500 штук
Сьогодні, 6 серпня, Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 20 гривень, присвячену тисячоліттю з початку правління київського князя Ярослава Мудрого.
Нацбанк ввів в обіг монету на честь 1000-річчя початку правління Ярослава Мудрого Фото: nbu.gov.ua

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 62,2 г, діаметр - 5 см. Окрім того, монета оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менш ніж 0,008 г, повідомляє LB.ua.

"Ця монета продовжує серію "Княжа Україна", адже присвячена затвердженню на київському престолі великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.)", - сказано в повідомленні.

Вартість пам'ятної монети з футляром - 2118 грн, а тираж 2500 штук. Купити монету можна у спеціальних пунктах продажу пам'ятних монет.

На аверсі монети зображено макет реконструкції Софійського собору ХІ ст. під яким стилізований сувій Руської правди, по обидва боки від нього: позолочений вірчий знак Ярослава Мудрого і печатка. На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри.

Художник - Іваненко Святослав.

Додамо, що Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2019 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.