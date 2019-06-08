Нацбанк ввів в обіг монету на честь 1000-річчя початку правління Ярослава Мудрого

Сьогодні, 6 серпня, Національний банк ввів в обіг пам'ятну монету номіналом 20 гривень, присвячену тисячоліттю з початку правління київського князя Ярослава Мудрого.

Монету виготовлено зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 62,2 г, діаметр - 5 см. Окрім того, монета оздоблена локальною позолотою, вміст золота не менш ніж 0,008 г, повідомляє LB.ua.

"Ця монета продовжує серію "Княжа Україна", адже присвячена затвердженню на київському престолі великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054 рр.)", - сказано в повідомленні.

Вартість пам'ятної монети з футляром - 2118 грн, а тираж 2500 штук. Купити монету можна у спеціальних пунктах продажу пам'ятних монет.

На аверсі монети зображено макет реконструкції Софійського собору ХІ ст. під яким стилізований сувій Руської правди, по обидва боки від нього: позолочений вірчий знак Ярослава Мудрого і печатка. На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри.

Художник - Іваненко Святослав.

Додамо, що Національний банк України вводить в обіг онову банкноту номіналом 1000 гривень з 25 жовтня 2019 року.