Нацбанк виплатив 800 млн грн рефінансування банку Ахметова

Про це свідчать щомісячні дані щодо заборгованості банків за кредитами рефінансування.

Зазначається, що кредит "ПУМБ" отримав протягом травня 2019 року, повідомляє Finbalance.

Його відобразили у звітності щодо боргів банків станом на 1 червня 2019 року.

Окрім боргу банку Ахметова, Нацбанку завинили державний ПриватБанк — 9,3 мільярда гривень, "Кредобанк" — 301 мільйон гривень, "Місто Банк" — 87,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що кредити рефінансування надаються банкам у тих випадках, коли вони відчувають брак обігових коштів для вчасного розрахунку за зобов’язаннями. Ставки за кредитами рефінансування зазвичай вищі, ніж ставки за банківськими кредитами, а терміни обігу можуть складати декілька днів.

Нагадаємо, напередодні Національний банк України змінив підходи до визначення системно важливих банків, банкрутство та ліквідація яких неможлива.

Оновлену методологію визначення системно важливих банків частково запозичили з європейської практики, адже при її розробці користувалися рекомендаціями Європейського банківського органу (European Banking Authority).

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