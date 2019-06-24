Нацбанк змінив підходи до визначення банків, які не можна ліквідовувати
Так, оновлені вимоги до системної важливості банку включають 9 індикаторів щодо розміру його активів, а також ступінь його взаємозв’язків з рештою банківських установ, йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, інформують в "Громадське".
Також системним вважатимуть той банк, у якому сконцентрований найбільший обсяг вкладів населення.
"Міжнародний досвід свідчить, що для запобігання системним проблемам на фінансовому ринку, пов’язаним із станом та діяльністю системно важливих банків, необхідне застосування до них більш жорстких пруденційних норм, які забезпечать додатковий запас міцності таких установ", — йдеться у повідомленні НБУ.
Там додають, що оновлені вимоги до системних банків включатимуть збільшені та посилені вимоги до капіталу та ліквідності банку, а також вимоги до створення «подушки системності».
Оновлений перелік системно важливих банків планують опублікувати найближчим часом. Нагадаємо, що досі до системно важливих відносили лише державні банки.
Системно важливий банк — термін у законодавстві багатьох країн світу, яким визначають фінустанови, банкрутство або неналежне функціонування яких може створити системні ризики для фінансової системи.
Нагадаємо, Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Хрещатик", який у 2016 році було визнано неплатоспроможним.
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