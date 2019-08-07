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NewsOne скасовує телеміст з Росією через погрози

Український телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам
У телеканалі заявили про масову інформаційну атаку, протести біля каналу, а також прямі погрози стосовно фізичної розправи з журналістами.
NewsOne скасовує телеміст з Росією через погрози Фото: з відкритих джерел

"Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, привела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу була початку масована інформаційна атака. У хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора — і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких", - йдеться у заяві телеканалу, інформують в "Громадське". 

"Ми вважаємо, що такі дії щодо телеканалу повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи", — додали у NewsOne.

 

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".

 

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08 07 2019 13:18
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