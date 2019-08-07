NewsOne скасовує телеміст з Росією через погрози

Український телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам

У телеканалі заявили про масову інформаційну атаку, протести біля каналу, а також прямі погрози стосовно фізичної розправи з журналістами.

"Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, привела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу була початку масована інформаційна атака. У хід пішли заяви про акції протесту біля каналу, а з учорашнього вечора — і прямі погрози фізичної розправи стосовно журналістів і їхніх близьких", - йдеться у заяві телеканалу, інформують в "Громадське".

"Ми вважаємо, що такі дії щодо телеканалу повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи", — додали у NewsOne.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.