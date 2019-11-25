Нацбанк зменшив обсяги викупу валюти з ринку на $72 млн
Про це йдеться у статистичних даних НБУ, передає "Громадське".
Таким чином, обсяги викупу валюти з міжбанківського ринку для поповнення міжнародних золотовалютних резервів України зменшилися на 71,8 мільйона доларів.
Зменшення обсягів викупу валюти відбувається вже третій тиждень поспіль. Так, першого тижня листопада НБУ викупив з ринку 372 мільйони доларів, 11-15 листопада — 191,8 мільйона доларів.
Загалом від початку року Нацбанк купив на міжбанківському ринку 5,295 мільярда доларів, продавши з резервів 479,23 мільйона доларів. Таким чином, за допомогою інтервенцій на валютному ринку міжнародні резерви України зросли на 4,816 мільярда доларів.
У Нацбанку послаблення гривні пояснили «психологічним фактором». Також в НБУ заявили, що коливання курсу валют — закономірний процес
Нагадаємо, що за перші 10 місяців 2019 року українські платоспроможні банки отримали рекордні 52 мільярди гривень прибутку, що у 3,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
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