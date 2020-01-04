Нацбанк зміцнив гривню на 43 копійки Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2564 грн за євро

Національний банк України на середу, 1 квітня, зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки - до 27,6289 гривні за долар проти 28,0615 гривні за долар у вівторок.

Фото: з відкритих джерел

Такі дані наведено на сайті НБУ, передає УКРІНФОРМ. Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2564 грн за євро проти 30,9617 грн за євро напередодні. Нагадаємо, що НБУ передав банкам 180 мільйонів доларів готівкою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію