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Нацбанк зміцнив гривню на 43 копійки

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2564 грн за євро
Національний банк України на середу, 1 квітня, зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки - до 27,6289 гривні за долар проти 28,0615 гривні за долар у вівторок.
Нацбанк зміцнив гривню на 43 копійки Фото: з відкритих джерел

Такі дані наведено на сайті НБУ, передає УКРІНФОРМ.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 30,2564 грн за євро проти 30,9617 грн за євро напередодні.

Нагадаємо, що НБУ передав банкам 180 мільйонів доларів готівкою.

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01 04 2020 09:00
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