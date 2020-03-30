НБУ передав банкам 180 мільйонів доларів готівкою
Нацбанк провів операцію з обміну на готівкового долару на безготівковий - банкам передали 180 млн доларів готівкою.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook, пише "Економічна правда".
Зазначається, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків, у яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення.
"Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів.
На цьому тижні плануємо ще одну операцію з обміну готівкового долару, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням внаслідок коронавірусу. Тож незабаром проблема має бути вирішена. Водночас, як і раніше, радимо громадянам купувати та продавати валюту не в обмінниках, а в онлайн-додатках банків. Це сучасно і безпечно", - йдеться у повідомленні.
У Нацбанку нагадали, що першу таку операцію з доларами провели минулого тижня на 130 млн доларів.
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