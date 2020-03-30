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НБУ передав банкам 180 мільйонів доларів готівкою

"Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів"
Зазначається, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків, у яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення.
НБУ передав банкам 180 мільйонів доларів готівкою Фото: з вільних джерел

Нацбанк провів операцію з обміну на готівкового долару на безготівковий - банкам передали 180 млн доларів готівкою.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook, пише "Економічна правда".

Зазначається, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків, у яких зберігається майже весь обсяг валютних вкладень населення.

"Найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити відкладений попит клієнтів.

На цьому тижні плануємо ще одну операцію з обміну готівкового долару, дефіцит якого виник через перебої з авіасполученням внаслідок коронавірусу. Тож незабаром проблема має бути вирішена. Водночас, як і раніше, радимо громадянам купувати та продавати валюту не в обмінниках, а в онлайн-додатках банків. Це сучасно і безпечно", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що першу таку операцію з доларами провели минулого тижня на 130 млн доларів. 

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30 03 2020 16:27
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