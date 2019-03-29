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"Нацдружини" будуть на виборчих дільницях як офіційні спостерігачі, - Білецький

Білецький запевнив, що будь-якої іншої мети у активістів "Нацдружин" на дільницях не буде
Лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький заявляє, що активісти "Національних дружин" будуть на виборчих дільницях на виборах президента 31 березня лише як офіційні спостерігачі.
"Нацдружини" будуть на виборчих дільницях як офіційні спостерігачі, - Білецький Фото: Facebook Нацдружин

"Громадська організація "Національні дружини", декілька тисяч людей є офіційно зареєстрованими спостерігачами 31 березня на виборах президента України. Тому як офіційні спостерігачі у рамках законодавства України ці люди - волонтери та активісти - будуть на дільницях", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері, інформує "Інтерфакс".

На уточнювальне запитання А.Білецький відповів, що представники "Нацдружин" не будуть на дільницях у день виборів з якоюсь іншою метою.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що "Нацдружини"  не підуть на загострення ситуації під час спостереження за виборами президента країни.

Однак, представник "Нацдружин" заявив, що у разі фальсифікацій на виборах спостерігачі від їхньої організації можуть застосувати силу.

Генеральний директор громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель не виключає, що представники ГО "Національні дружини" в день виборів президента, 31 березня, будуть на виборчих дільницях із посвідченнями журналістів партійного або громадського видання, незважаючи на невелику кількість офіційно зареєстрованих спостерігачів від їхньої організації.

Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.

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29 03 2019 10:30
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