"Нацдружини" будуть на виборчих дільницях як офіційні спостерігачі, - Білецький
"Громадська організація "Національні дружини", декілька тисяч людей є офіційно зареєстрованими спостерігачами 31 березня на виборах президента України. Тому як офіційні спостерігачі у рамках законодавства України ці люди - волонтери та активісти - будуть на дільницях", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1" у четвер увечері, інформує "Інтерфакс".
На уточнювальне запитання А.Білецький відповів, що представники "Нацдружин" не будуть на дільницях у день виборів з якоюсь іншою метою.
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що "Нацдружини" не підуть на загострення ситуації під час спостереження за виборами президента країни.
Однак, представник "Нацдружин" заявив, що у разі фальсифікацій на виборах спостерігачі від їхньої організації можуть застосувати силу.
Генеральний директор громадської організації "Комітет виборців України" (КВУ) Олексій Кошель не виключає, що представники ГО "Національні дружини" в день виборів президента, 31 березня, будуть на виборчих дільницях із посвідченнями журналістів партійного або громадського видання, незважаючи на невелику кількість офіційно зареєстрованих спостерігачів від їхньої організації.
Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Трамп опублікував відео виступу під пісню гурту R.E.M, Twitter видалив його після скарги
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата