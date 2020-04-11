Нацгвардієць Марків повернувся в Україну

"Головним чинником (звільнення) стала правда. Борітеся - поборете", - сказав Марків під час брифінгу після прибуття в Україну.

Звільнений Міланським апеляційним судом український військовослужбовець Віталій Марків у середу вдень прилетів до Києва, повідомляє "Громадське".

"Головним чинником (звільнення) стала правда. Борітеся - поборете", - сказав Марків під час брифінгу після прибуття в Україну.

Також він подякував усім, зокрема дипломатам, за своє звільнення з-під варти, наголосивши, що "всі звинувачення було знято не лише з мене, а з усієї України".

Відповідаючи на запитання журналістів про свої подальші плани, він сказав: "Перше моє завдання - продовження служби в Національній гвардії України".

Як повідомлялося, 3 листопада Міланський апеляційний суд ухвалив виправдувальний вирок у справі Віталія Марківа.

4 листопада Марків повертається з представниками української делегації в Україну.

Нацгвардійця Марківа, який має подвійне громадянство України та Італії, затримали в Італії 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

У 2014 році Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом подій, за яких загинув Рокеллі, розслідування було призупинено на час проведення бойових дій. У листопаді 2019 року справу було передано для розслідування в МВС України.

Прокуратура Павії просила засудити Марківа до 17 років ув'язнення за сприяння в умисному вбивстві Роккеллі. Згідно з аргументами сторони обвинувачення, старший сержант Нацгвардії України Марків не скоював злочину вбивства, але інформував керівництво НГУ про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті, у свою чергу, контактували з військовими Збройних сил України, які, за твердженням прокуратури, з мінометів відкрили вогонь по групі іноземних журналістів.

12 липня 2019 року італійський суд засудив Марківа до 24 років позбавлення волі, визнавши його винним у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що рішення італійського суду буде оскаржено.

Нагадаємо, що нацгвардійця Марківа в Італії засудили до 24 років ув'язнення