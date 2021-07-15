Нацрада оштрафувала "1+1" після трансляції російського серіалу

Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це - 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (логотип "1+1") та ухвалила рішення застосувати штрафну санкцію до ліцензіата на суму 71 488,95 грн за порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на повідомлення регулятора.

"Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "Keystone Production" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це - 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн", - зазначили у Нацраді.

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Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.

Позапланову безвиїзну перевірку ТОВ "ТРК "Студія 1+1" було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, абзац 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.