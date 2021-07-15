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Нацрада оштрафувала "1+1" після трансляції російського серіалу

Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це - 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (логотип "1+1") та ухвалила рішення застосувати штрафну санкцію до ліцензіата на суму 71 488,95 грн за порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою.
Нацрада оштрафувала "1+1" після трансляції російського серіалу Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на повідомлення регулятора.
 
"Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "Keystone Production" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це - 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн", - зазначили у Нацраді.
 
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Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.
 
Позапланову безвиїзну перевірку ТОВ "ТРК "Студія 1+1" було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.
 
Як повідомлялося, абзац 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.
 
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15 07 2021 13:26
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