НОВИНИНаціональна рада з питань телебачення та радіомовлення розглянула результати позапланової перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (логотип "1+1") та ухвалила рішення застосувати штрафну санкцію до ліцензіата на суму 71 488,95 грн за порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацрада оштрафувала "1+1" після трансляції російського серіалу
Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це - 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на повідомлення регулятора.
"Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "Keystone Production" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення". Тому Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це - 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн", - зазначили у Нацраді.
Читайте також: Нацрада позапланово перевірить "Максі-ТВ" через висловлювання Лукаш і Пальчевського
Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.
Позапланову безвиїзну перевірку ТОВ "ТРК "Студія 1+1" було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. Моніторинг Національної ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня.
Як повідомлялося, абзац 2 частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачає, що телерадіоорганізації здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач (крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2021 13:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Телескоп NASA знайшов дві молоді планетні системи
- ФОТО Археологи знайшли гробницю матері Олександра Македонського
- ФОТО NASA показало нові знімки Марса
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
No articles