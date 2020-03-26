Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на ноги під час бігу

На думку науковців, у майбутньому екзоскелет можна використовувати у повсякденному житті: наприклад, для того, щоб швидше дібратися на роботу або влаштовувати перегони з друзями
Розробники зі Стенфордського університету випробували прототип гомілковостопного екзоскелета, що дозволяє знизити навантаження на ноги під час ходьби та бігу.
Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на ноги під час бігу Фото: з вільних джерел

Про це повідомили в Стенфордському університеті, зазначає "Громадське".

Екзоскелет за допомогою ременів прикріплювали до гомілки та за допомогою мотузки до взуття. Прототип екзоскелета не має власник електромоторів. Він управляється за допомогою тросів, які натягують або відпускають зовнішні електромотори.

У дослідженні екзоскелета взяли участь 11 досвідчених бігунів. Коли екзоскелет був в активному стані, тобто зовнішні електромотори запускали, на біг учасники витрачали на 15% менше енергії, ніж без екзоскелета. Також вони витрачали на 25% енергії менше, ніж коли були в екзоскелеті, але його не запускали електромоторами.

Вчені вважають, що такий екзоскелет допомагає збільшити швидкість бігу.

На думку науковців, у майбутньому екзоскелет можна використовувати у повсякденному житті: наприклад, для того, щоб швидше дібратися на роботу або влаштовувати перегони з друзями.

Читайте також: Запорізька студентка розробила прилад для реабілітації після інсульту

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2020 15:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.