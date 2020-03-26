Науковці створили екзоскелет, що зменшує навантаження на ноги під час бігу
Про це повідомили в Стенфордському університеті, зазначає "Громадське".
Екзоскелет за допомогою ременів прикріплювали до гомілки та за допомогою мотузки до взуття. Прототип екзоскелета не має власник електромоторів. Він управляється за допомогою тросів, які натягують або відпускають зовнішні електромотори.
У дослідженні екзоскелета взяли участь 11 досвідчених бігунів. Коли екзоскелет був в активному стані, тобто зовнішні електромотори запускали, на біг учасники витрачали на 15% менше енергії, ніж без екзоскелета. Також вони витрачали на 25% енергії менше, ніж коли були в екзоскелеті, але його не запускали електромоторами.
Вчені вважають, що такий екзоскелет допомагає збільшити швидкість бігу.
На думку науковців, у майбутньому екзоскелет можна використовувати у повсякденному житті: наприклад, для того, щоб швидше дібратися на роботу або влаштовувати перегони з друзями.
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