Запорізька студентка розробила прилад для реабілітації після інсульту

«Цей прилад дозволяє активізувати рухову активність кінцівок за рахунок фізичних вправ з паралітичною рукою або ногою, а також відновити мовлення і роботу артикуляційних м’язів. Загалом, він діє на зорову, слухову і тактильну системи, активуючи нові нейронні зв’язки»

Студентка біологічного факультету Запорізького національного університету Анастасія Лоцман стала переможницею щорічного Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напрямку.

Анастасія Лоцман розробила прилад для реабілітації після інсульту. Про це повідомили у Департаменті освіти та науки Запорізької облдержадміністрації, передає УКРІНФОРМ.

«Цей прилад дозволяє активізувати рухову активність кінцівок за рахунок фізичних вправ з паралітичною рукою або ногою, а також відновити мовлення і роботу артикуляційних м’язів. Загалом, він діє на зорову, слухову і тактильну системи, активуючи нові нейронні зв’язки», - йдеться у повідомленні.

Студентка нагороджена дипломом за 1 місце в категорії «Медицина та охорона здоров’я».

Дівчина і далі планує займатись науковими дослідженнями в галузі медицини та екології, розробляти нові та корисні ідеї.

Науковим керівником переможниці виступив кандидат технічних наук, доцент кафедри фізіології, імунології та біохімії з курсом ЦО і медицини біологічного факультету ЗНУ, запорізький вчений Григорій Чаусовський, який відзначив високий науковий рівень цієї роботи та актуальність обраної тематики. За його словами, прилад є унікальним для нашої країни, адже його вартість складає всього близько 100 грн, але, при цьому, він дозволяє активізувати реабілітаційний процес хворих загальнодоступними прийомами. На цей час прилад знаходиться на стадії патентування.

Конкурс проходив на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва і в ньому взяли участь близько 300 учасників – учнів шкіл та студентів закладів вищої освіти.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості допомоги Латвії у питаннях реабілітації українських військовослужбовців і гуманітарної допомоги.