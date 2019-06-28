Найбільш важливі зміни в Конституцію повинні бути внесені протягом найближчого року, - Стефанчук

"У держави, що святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Основного Закону"

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук вважає, що найбільш важливі і невідкладні зміни до Конституції повинні бути внесені протягом найближчого року.

"Я думаю, що найбільш важливі речі повинні бути проведені в перший рік. Тому що в цей перший рік у нас, по-перше, є велика підтримка від народу України. По-друге, маючи напрацьовані механізми, у нас є можливість провести їх через Верховну Раду. І, по-третє, у нас є можливість промоніторити, наскільки вони досягли своєї мети", - сказав він Руслан Стефанчук, повідомляє LB.ua.

За словами представника президента в парламенті, проведений аналіз всіх останніх змін до Конституції показав, що близько 20 або навіть більше статей не мають остаточно точної юридичної редакції.

"Сьогодні ми дійшли до ситуації, коли у нас немає єдино вірного, що юридично тлумачиться, тексту Конституції. Це результат не виваженої, не вивіреної і не спланованої роботи Верховної Ради, яка сьогодні привела до того, що у держави, яка святкує День Конституції, немає просто єдиного уніфікованого тексту Конституції", - зазначив він.

Представник президента в Раді також вважає неправильним, що будь-яка реформа Конституції стосувалася зміни повноважень органів державної влади, але жодного разу не йшлося про гарантії прав людини і громадянина.

Стефанчук підкреслив, що необхідно провести "функціональний аудит держави" і чітко визначити, який інститут за що відповідає.

Представник Зеленського в парламенті зазначив, що можливість прийняття нової Конституції - це поки що питання дискусії, і є різні підходи.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський закликав громадян знати, дотримуватися та поважати Конституцію України.