НАЗК призупинило фінансування "Опозиційного блоку"
У відомстві стверджують, що до них надійшли листи від представників "Опоблоку" з підтвердженням реквізитів рахунку для отримання бюджетних коштів та листи з проханням утриматися від перерахування коштів на цей рахунок.
Також у відомстві посилаються на ухвалу Окружного адміністративного суду Києва про заборону суб’єктам держреєстрації здійснювати реєстрацію будь-яких змін до установчих документів партії.
"Нацагентство вважає, що наявні суперечності у листах представників політичної партії, а також надіслана копія ухвали Окружного адмінсуду … є достатніми підставами для призупинення перерахування "Опозиційному блоку" коштів, наданих з держбюджету на фінансування її статутної діяльності", - повідомили у НАЗК.
Відзначається, що рішення прийняли до з’ясування та усунення обставин, які призвели до призупинення перерахування держфінансування.
НАЗК - головний розпорядник коштів за програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" і здійснює держконтроль за цільовим використанням партіями коштів, виділених з держбюджету.
НАЗК також несе відповідальність за управління та контроль за використанням цих коштів.
У І кварталі 2019 року на фінансування статутної діяльності "Опоблоку" з держбюджету виділили 15,489 725 мільйонів грн.
Всього на фінансування партії у 2019 році з держбюджету передбачено 61,959 мільйонів гривень.
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