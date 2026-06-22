Україна увійшла до транспортної програми ЄС на €1,1 млрд
Європейська комісія 22 червня оголосила конкурс проєктів на понад 1,1 млрд євро для модернізації та розвитку трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T), до якої поступово інтегрують Україну та Молдову.
Про це в понеділок повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
За словами Ітконен, фінансування буде спрямоване на оновлення транспортної інфраструктури ЄС та посилення сполучення з країнами-кандидатами.
"Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 млрд євро для модернізації транспортної мережі ЄС. Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв’язків з Європейським Союзом", – заявила вона.
Серед пріоритетів фінансування – розвиток швидкісних залізничних маршрутів, реалізація нових європейських стратегій у сфері морського транспорту та портової інфраструктури, а також проєкти в межах пакета ЄС із військової мобільності.
Кошти також можуть бути спрямовані на електрифікацію вантажних автомобільних перевезень, модернізацію наземного обслуговування в аеропортах і розгортання зарядної інфраструктури в морських та внутрішніх портах.
Подати заявки на участь у конкурсі можна до 6 жовтня 2026 року.
Інтеграція України та Молдови до проєктів TEN-T є частиною ширшого процесу їхнього зближення з транспортною системою ЄС та підготовки до майбутнього членства в Союзі.