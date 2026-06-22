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Україна увійшла до транспортної програми ЄС на €1,1 млрд

22 червня 2026, 15:12
Україна увійшла до транспортної програми ЄС на €1,1 млрд
Європейська комісія відкрила конкурс проєктів із модернізації транспортноїі нфраструктури ЄС, до якого включили Україну та Молдову.

Європейська комісія 22 червня оголосила конкурс проєктів на понад 1,1 млрд євро для модернізації та розвитку трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T), до якої поступово інтегрують Україну та Молдову.

Про це в понеділок повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

За словами Ітконен, фінансування буде спрямоване на оновлення транспортної інфраструктури ЄС та посилення сполучення з країнами-кандидатами.

"Ми оголосили конкурс пропозицій на суму понад 1 млрд євро для модернізації транспортної мережі ЄС. Україна та Молдова також включені до цього конкурсу, що відображає поглиблення їхніх транспортних зв’язків з Європейським Союзом", – заявила вона.

Серед пріоритетів фінансування – розвиток швидкісних залізничних маршрутів, реалізація нових європейських стратегій у сфері морського транспорту та портової інфраструктури, а також проєкти в межах пакета ЄС із військової мобільності.

Кошти також можуть бути спрямовані на електрифікацію вантажних автомобільних перевезень, модернізацію наземного обслуговування в аеропортах і розгортання зарядної інфраструктури в морських та внутрішніх портах.

Подати заявки на участь у конкурсі можна до 6 жовтня 2026 року.

Інтеграція України та Молдови до проєктів TEN-T є частиною ширшого процесу їхнього зближення з транспортною системою ЄС та підготовки до майбутнього членства в Союзі.

 

фінансуванняУкраїнаЄвросоюз

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