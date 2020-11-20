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Назвали найлегші для зламу паролі 2020 року

За даними експертів, пароль "123456" використовують понад 2,5 мільйона людей
Компанія NordPass, розробник популярного додатка для зберігання паролів, опублікувала список найлегших для зламу паролі у 2020 році.
Назвали найлегші для зламу паролі 2020 року Фото: tsmr / Pixabay

За даними експертів, пароль "123456" використовують понад 2,5 мільйона людей, повідомляє "Укрінформ". Він зустрічався в злитих в Інтернеті хакерами документах понад 23 мільйони разів.

На другому місці - пароль "123456789". Його власниками є 961 тисяча людей. В Інтернеті його можна знайти понад 7,8 мільйона разів.

На третьому місті рейтингу найнебезпечніших паролів - "picture1", а на четвертому - "password".

Першу п’ятірку замикає пароль "12345678".

Як зазначив експерт NordPass із безпеки Чеда Хеммонда, більшість з цих паролів можна зламати менше ніж за секунду.

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20 11 2020 11:28
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