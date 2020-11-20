CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомпанія NordPass, розробник популярного додатка для зберігання паролів, опублікувала список найлегших для зламу паролі у 2020 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Назвали найлегші для зламу паролі 2020 року
За даними експертів, пароль "123456" використовують понад 2,5 мільйона людей
Фото: tsmr / Pixabay
За даними експертів, пароль "123456" використовують понад 2,5 мільйона людей, повідомляє "Укрінформ". Він зустрічався в злитих в Інтернеті хакерами документах понад 23 мільйони разів.
На другому місці - пароль "123456789". Його власниками є 961 тисяча людей. В Інтернеті його можна знайти понад 7,8 мільйона разів.
На третьому місті рейтингу найнебезпечніших паролів - "picture1", а на четвертому - "password".
Першу п’ятірку замикає пароль "12345678".
Як зазначив експерт NordPass із безпеки Чеда Хеммонда, більшість з цих паролів можна зламати менше ніж за секунду.
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20 11 2020 11:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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