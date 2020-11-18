Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

НБА оприлюднила структуру та формат сезону-2020/2021

До старту регулярного турніру з 11-го по 19 грудня пройдуть передсезонні матчі
Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація офіційно оголосила структуру та формат сезону 2020/2021 років.
НБА оприлюднила структуру та формат сезону-2020/2021 Фото: etoday.ru

Сезон стартує 22 грудня, а команди проведуть по 72 матчі регулярного чемпіонату, інформує "Укрінформ" з посиланням на прес-службу асоціації. 

Після закінчення регулярної першості відбудеться плей-ін за право зіграти в матчах на вибування.

До старту регулярного турніру з 11-го по 19 грудня пройдуть передсезонні матчі.

Розклад сезону НБА-2020/2021:

11-19 грудня - передсезонні матчі;

22 грудня- 4 березня - перша частина регулярного чемпіонату;

5-10 березня - перерва на Матч усіх зірок НБА;

11 березня-16 травня - друга частина регулярного чемпіонату;

18-21 травня - турнір плей-ін;

22 травня-22 липня - плей-офф НБА.

Нагадаємо, що через пандемію скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2020 16:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.