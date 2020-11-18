НБА оприлюднила структуру та формат сезону-2020/2021 До старту регулярного турніру з 11-го по 19 грудня пройдуть передсезонні матчі

Північноамериканська Національна баскетбольна асоціація офіційно оголосила структуру та формат сезону 2020/2021 років.

Фото: etoday.ru

Сезон стартує 22 грудня, а команди проведуть по 72 матчі регулярного чемпіонату, інформує "Укрінформ" з посиланням на прес-службу асоціації. Після закінчення регулярної першості відбудеться плей-ін за право зіграти в матчах на вибування. До старту регулярного турніру з 11-го по 19 грудня пройдуть передсезонні матчі. Розклад сезону НБА-2020/2021: 11-19 грудня - передсезонні матчі; 22 грудня- 4 березня - перша частина регулярного чемпіонату; 5-10 березня - перерва на Матч усіх зірок НБА; 11 березня-16 травня - друга частина регулярного чемпіонату; 18-21 травня - турнір плей-ін; 22 травня-22 липня - плей-офф НБА. Нагадаємо, що через пандемію скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри

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