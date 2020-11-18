НБА оприлюднила структуру та формат сезону-2020/2021
Сезон стартує 22 грудня, а команди проведуть по 72 матчі регулярного чемпіонату, інформує "Укрінформ" з посиланням на прес-службу асоціації.
Після закінчення регулярної першості відбудеться плей-ін за право зіграти в матчах на вибування.
До старту регулярного турніру з 11-го по 19 грудня пройдуть передсезонні матчі.
Розклад сезону НБА-2020/2021:
11-19 грудня - передсезонні матчі;
22 грудня- 4 березня - перша частина регулярного чемпіонату;
5-10 березня - перерва на Матч усіх зірок НБА;
11 березня-16 травня - друга частина регулярного чемпіонату;
18-21 травня - турнір плей-ін;
22 травня-22 липня - плей-офф НБА.
Нагадаємо, що через пандемію скасували найважливіші тенісні і баскетбольні турніри
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