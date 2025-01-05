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NBC розказали про плани Байдена на останні дні президентства

05 січня 2025, 17:33
NBC розказали про плани Байдена на останні дні президентства
Глава Білого дому готує дві промови.

До кінця терміну, який сплине 20 січня, американський президент Джо Байден планує виголосити дві великі промови, під час яких підсумує свої 50 років карʼєри на держслужбі.

Про це повідомляє телеканал NBC News, посилаючись на два поінформовані джерел.

Канал пише, що перша промова Байдена буде присвячена зовнішній політиці і буде виголошена після повернення з Італії 12 січня.

Під час промови Байден може зосередитись на необхідності США підтримувати глобальні союзи, згадавши про розширення НАТО, розбудову відносин в Індо-Тихоокеанському регіоні і військову та фінансову підтримку України після повномасштабного вторгнення рф.

Друга промова глави Білого дому стане прощальним зверненням до американців, де він підсумує свої роки правління і держслужбі.

Ймовірно, традиційне звернення буде схожим на ті, які робили попередники Байдена: Джорджа Буша-молодшого, Білла Клінтона і Барака Обами.

За словами джерел, жодна з промов Байдена не готова повністю, однак його команда вже склала їхній план і теми.

Адміністрація президента США в останні дні своєї роботи також може ухвалити додаткові кроки для протидії внутрішньому тероризму після останніх подій, а Джо Байден може оголосити додаткові помилування людей, зазначає телеканал.

В кінці року ми повідомляли, що Байден шкодує, що вийшов з президентських перегонів цього року.

 

Джо Байден

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