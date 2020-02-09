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НБУ активізує виведення з обігу паперових банкнот 1 та 2 гривні

Банкноти поки що залишаються платіжним засобом
Національний банк України активізує виведення з обігу паперових банкнот номіналом 1 та 2 гривні зразків 2003-2007 років. Це ж стосується монети 1 гривня жовтого кольору, яка карбувалася до 2018 року.
НБУ активізує виведення з обігу паперових банкнот 1 та 2 гривні Фото : РБК - Україна

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1 жовтня, потрапляючи в банки, ці гроші не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку.

Шабан обґрунтував такий крок економічною доцільністю. Він нагадав, що НБУ почав карбувати монети 1, 2, 5 та 10 гривень, які живуть 20-25 років.

"У паперової банкноти більш короткий строк життя. Ми просто будемо поступово замінювати в обігу 1 і 2 гривневі банкноти на монети", - сказав він.

Як зазначили в прес-службі НБУ, на відміну від застарілих банкноти та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні монета 1 гривня жовтого кольору, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску.

Нагадаємо, що Національний банк виводить з обігу монету номіналом 25 копійок. З 1 жовтня монета цього номіналу перестає бути платіжним засобом.

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02 09 2020 14:40
ТЕГИ: НБУ, гривня
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