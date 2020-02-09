НБУ виводить з обігу ще одну монету
Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, протягом трьох років монети можна буде здати в банки.
Національний банк з 1 жовтня 2019 року почав поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок.
Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.
При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.
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