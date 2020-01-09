НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів
Про це повідомляється на сайті НБУ, передає РБК - Україна.
Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку після липневої паузи.
За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4475,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1183,60 млн доларів.
Як зазначив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Нагадаємо, що Макроекономічна ситуація в Україні станом на серпень залишається стабільною, проте слід невідкладно вжити заходів для відновлення економічного зростання.
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