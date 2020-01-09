НБУ за місяць поповнив резерви майже на півмільярда доларів Центробанк відновив купівлю валюти

Національний банк України (НБУ) протягом серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 460,5 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

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Про це повідомляється на сайті НБУ, передає РБК - Україна. Таким чином, НБУ відновив купівлю валюти на міжбанку після липневої паузи. За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4475,40 млн доларів і продав на 3291,80 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 1183,60 млн доларів. Як зазначив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин, в серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень в Україну сприяла згладженій роботі валютного ринку. Завдяки цьому Національний банк відновив викуп надлишок пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку. Нагадаємо, що Макроекономічна ситуація в Україні станом на серпень залишається стабільною, проте слід невідкладно вжити заходів для відновлення економічного зростання.

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