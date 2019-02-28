НБУ хоче обмежити готівкові розрахунки підприємців

Передбачається зниження граничної суми розрахунків готівкою суб'єктів господарювання з фізичними особами до 15 тис грн з 50 тис грн

Національний банк планує знизити граничну суму розрахунків готівкою суб'єктів господарювання з фізособами з 50 тисяч гривень до 15 тисяч гривень.

Національний банк розробив і пропонує для обговорення проект постанови "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", прес-служба НБУ.

Документом, зокрема, передбачається зниження граничної суми розрахунків готівкою суб'єктів господарювання з фізичними особами до 15 тис грн з 50 тис грн.

Крім того, Нацбанк планує зобов'язати суб'єктів господарювання при знятті готівки з поточних рахунків надавати за запитом банку підтверджуючі документи про такі розрахунки готівкою для вивчення клієнта.

У той же час, йдеться в повідомленні, гранична сума готівкових розрахунків фізичних осіб з суб'єктами господарювання в розмірі до 50 тисяч гривень включно залишиться без змін.

Крім того, безготівкові розрахунки суб'єктів господарювання можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перерахування на вимогу клієнтів у повному обсязі, уточнюють в НБУ.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 27 березня.