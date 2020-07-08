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НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток

За останній рік кількість магазинів зросла на третину
Кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, станом 1 липня 2020 року становила 297 тисяч. За останній рік їх кількість зросла 33,5%.
НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток Фото: yak-prosto.com

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає РБК -Україна.

За даними НБУ, крім того, в Україні на 11,2% зросла кількість торговельних POS-терміналів (до 340,6 тисяч од.).

Водночас, понад чотири п’ятих від усіх торговельних POS-терміналів забезпечують безконтактну оплату (84,3% торговельних POS-терміналів).

Кількість платіжних терміналів у торговельній мережі (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України на 1 липня 2020 року становила 8,5 тис. шт.

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 01 липня 2020 року становила 71,7 млн шт. Це більше на 4,9%, порівняно з січнем 2020 року. Кількість активних карток становила 36,4 млн штук.

Нагадаємо, що фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів у п'ятницю і завершили липень в мінусі.

 

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07 08 2020 16:20
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