НБУ назвав кількість магазинів з прийомом платіжних карток
Про це повідомляє прес-служба Національного банку України, передає РБК -Україна.
За даними НБУ, крім того, в Україні на 11,2% зросла кількість торговельних POS-терміналів (до 340,6 тисяч од.).
Водночас, понад чотири п’ятих від усіх торговельних POS-терміналів забезпечують безконтактну оплату (84,3% торговельних POS-терміналів).
Кількість платіжних терміналів у торговельній мережі (контактних та безконтактних) у розрахунку на 1 млн постійного населення України на 1 липня 2020 року становила 8,5 тис. шт.
Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 01 липня 2020 року становила 71,7 млн шт. Це більше на 4,9%, порівняно з січнем 2020 року. Кількість активних карток становила 36,4 млн штук.
Нагадаємо, що фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів у п'ятницю і завершили липень в мінусі.
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