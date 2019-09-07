НБУ остаточно скасував ліміт на виведення дивідендів з України

"З 10 липня 2019 року бізнес із іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи. Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності"

Національний банк України в рамках валютної лібералізації з 10 липня цього року остаточно скасував ліміт на репатріацію дивідендів.

Зазначені зміни щодо репатріації дивідендів затверджено постановою правління НБУ № 91 від 9 липня 2019 року, повідомляє прес-служба Нацбанку.

"З 10 липня 2019 року бізнес із іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи. Чергове валютне послаблення не матиме негативних наслідків для макрофінансової стабільності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в першому півріччі бізнес перерахував за кордон дивіденди на суму 1,27 млрд дол. США, з яких 1,07 дол. США - за рахунок купленої валюти. Такі обсяги перерахування та купівлі валюти є на 20% і 14% меншими, ніж за аналогічний період минулого року.

Скасування ліміту на репатріацію дивідендів є вже третім суттєвим валютним послабленням за останні три тижні, наголошують у НБУ. Раніше Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу валютного виторгу й ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном. Від початку року скасовано понад 30 валютних обмежень.

Нагадаємо, що Національний банк представив перелік із 14 системно важливих банків після зміни методології визначення таких установ. Раніше системно важливими вважались лише три банки.