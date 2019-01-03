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НБУ перегляне критерії визначення системно важливих банків

"Нові підходи повинні точніше відображати значимість банків для ринку"
Національний банк вирішив змінити критерії, за якими щорічно визначає системно важливі банки на наступний рік.
НБУ перегляне критерії визначення системно важливих банків Фото: forbes.ua

"Відповідне рішення пов'язане з необхідністю врахування міжнародної практики у визначенні критеріїв системної важливості, зокрема рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA - European Banking Authority). Нові підходи повинні точніше відображати значимість банків для ринку", - повідомляють на сайті НБУ.

Упродовж березня-квітня НБУ завершить оновлення методології оцінки.

Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік, будуть оприлюднені на сайті Нацбанку до 1 червня 2019 року.

Перенесення термінів для визначення системно важливих банків закріплене постановою правління НБУ №46 "Про внесення зміни до Положення про порядок визначення системно важливих банків", яка затверджена і набуває чинності 28 лютого 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.

 

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01 03 2019 10:50
ТЕГИ: НБУ, банки
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