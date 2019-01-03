НБУ перегляне критерії визначення системно важливих банків
"Відповідне рішення пов'язане з необхідністю врахування міжнародної практики у визначенні критеріїв системної важливості, зокрема рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA - European Banking Authority). Нові підходи повинні точніше відображати значимість банків для ринку", - повідомляють на сайті НБУ.
Упродовж березня-квітня НБУ завершить оновлення методології оцінки.
Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік, будуть оприлюднені на сайті Нацбанку до 1 червня 2019 року.
Перенесення термінів для визначення системно важливих банків закріплене постановою правління НБУ №46 "Про внесення зміни до Положення про порядок визначення системно важливих банків", яка затверджена і набуває чинності 28 лютого 2019 року.
Нагадаємо, Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.
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