НБУ перегляне критерії визначення системно важливих банків

Національний банк вирішив змінити критерії, за якими щорічно визначає системно важливі банки на наступний рік.

"Відповідне рішення пов'язане з необхідністю врахування міжнародної практики у визначенні критеріїв системної важливості, зокрема рекомендацій Європейського наглядового органу (EBA - European Banking Authority). Нові підходи повинні точніше відображати значимість банків для ринку", - повідомляють на сайті НБУ.

Упродовж березня-квітня НБУ завершить оновлення методології оцінки.

Оновлені критерії, а також затверджений відповідно до них перелік системно важливих банків на 2020 рік, будуть оприлюднені на сайті Нацбанку до 1 червня 2019 року.

Перенесення термінів для визначення системно важливих банків закріплене постановою правління НБУ №46 "Про внесення зміни до Положення про порядок визначення системно важливих банків", яка затверджена і набуває чинності 28 лютого 2019 року.