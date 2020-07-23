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НБУ поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів

Порівняно з квітневим прогнозом очікування покращилися на 2,6 млрд доларів
Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2020 року на рівні 29,9 млрд доларів. У квітні НБУ очікував обсяг на рівні 27,2 млрд доларів.
НБУ поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає РБК - Україна.

Згідно з прогнозом НБУ, що в 2021-2020 роках зростуть до 32,7 млрд доларів.

Нагадаємо, що курс долара може зрости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня. Це відбудеться, якщо НБУ й надалі не братиме участі на валютному ринку.

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23 07 2020 14:20
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