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НБУ розповів послам G7 і МВФ про ризики "резонансних судових рішень"

Регулятор випустив реліз про "ПриватБанк", не згадуючи його назви
Керівництво Національного банку 3 травня зустрілося з послами країн "Великої сімки" та представниками Міжнародного валютного фонду. На переговорах обговорювали "нещодавні резонансні судові рішення".
НБУ розповів послам G7 і МВФ про ризики "резонансних судових рішень" Фото:112.ua

У прес-релізі НБУ про це ані слова, але очевидно, що маються на увазі три поспіль постанови на користь Ігоря Коломойського щодо "ПриватБанку", інформує LB.ua.

"Учасники зустрічі звернули особливу увагу на поточні пріоритети роботи Національного банку, а також ризики, які бачить Національний банк для стабільності фінансової системи, в тому числі пов'язані з низкою поточних судових процесів. Зокрема, посли країн "Великої сімки" укотре висловили стурбованість, обговорюючи питання окремих резонансних судових рішень", - повідомили в "ПриватБанку".

Крім того, значна частина зустрічі була присвячена обговоренню прогресу в проведенні реформ на фінансовому ринку України і подальших запланованих кроків.

НБУ повідомив, що пріоритетом для нього залишається збереження макрофінансової стабільності, досягнення 5% інфляційної мети і зниження облікової ставки за умови збереження цінової стабільності.

Також у фокусі уваги залишається проведення валютної лібералізації, реформування корпоративного управління в держбанках, вирішення проблеми значних обсягів непрацюючих кредитів на балансах банків і "спліт", тобто поділ функцій Нацфінпослуг між НБУ і Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, що кредитний портфель "ПриватБанку", який класифікують як пов'язаний з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, станом на кінець 2018 року зріс до 209,45 мільярда гривень.

Раніше український олігарх Ігор Коломойський подав нові позови до Господарського суду Києва проти Національного банку і "ПриватБанку".

 

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03 05 2019 16:59
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